Omicidio Trapani, Vanda ha ucciso il compagno Cristian: “Sono stanca, perdonatemi”

Ancora non si conosce il motivo che ha portato Vanda Grignani ad uccidere il proprio compagno Cristian Favara nella notte di ieri, sabato 30 ottobre, in pieno centro a Trapani, proprio dietro la Cattedrale.

Ma Vanda lo aveva annunciato su Facebook ieri, con due messaggi non troppo subliminali, qualcosa doveva accadere:

Vanda aveva meditato di fare del male a Cristian, sembrerebbe frutto di un disagio che la donna viveva, ma non si sa di che tipo. Alcuni sui Social scrivono che Cristian nonostante il suo passato non era un cattivo ragazzo, per altri invece, Vanda è arrivata all’estremo gesto perchè “non ne poteva più”.

In queste ore gli inquirenti la stanno interrogando per capire cosa è passato nella mente di questa donna.