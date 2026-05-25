Abbiamo superato la metà delle sezioni scrutinate e sembra esserci un dato certo: Andreana Patti è la nuova candidata sindaca di Marsala, espressione del centrosinistra. Al momento l’avvocata si attesta al 51%. Dietro di lei il sindaco uscente Massimo Grillo al 33% circa. Solo al 14% Giulia Adamo che ha riunito il centrodestra e ultimo l’indipendente Leonardo Curatolo allo 0,8%. Nel quadro della totalità delle sezioni scrutinate Patti è avanti di molto, anche se il voto disgiunto è cresciuto rispetto agli altri anni. Andreana Patti è avanti in tutte le sezioni tranne nella 1 e nella sezione 41. Al momento questi gli ultimi dati: in 44 sezioni su 80, Patti 5.475 voti al 51,4%; Grillo 3.563 voti al 33,4%; Adamo 1.533 voti al 14,4%; Curatolo 87 voti al 0,8%.

Dai comitati le prime voci delle coalizioni. Nel comitato di Giulia Adamo non c’è la candidata sindaca ma è presente l’ex onorevole Eleonora Lo Curto. Aleggia una forte delusione. Queste le prime parole di Andreana Patti tra l’ovazione dei suoi elettori: “La città ha dimostrato che ha voglia di cambiamento. Grazie a tutti, dobbiamo essere tutti protagonisti. I candidati, i movimenti, tutti coloro che c’hanno messo coraggio. Non c’è una donna sola al comando ma un gruppo di marsalesi. Grazie anche ai giovani che sono scesi a Marsala per votare”.

GUARDA IL VIDEO