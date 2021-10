Omicidio a Trapani in pieno centro, accoltellato a morte Cristian Favara

La “mala movida” delle città trapanesi porta a fatti di cronaca nera davvero molto allarmanti. Dopo la morte di Luigi Loria a Marsala, un uomo, un 45enne con precedenti penali per droga e omicidio colposo, è stato ucciso a coltellate la notte scorsa a Trapani. Si chiama Cristian Favara ed era invischiato nella morte per overdose di un tossicodipendente in quanto è stato lui a cedergli la droga. Per questo Favara fu condannato a 7 anni e sei mesi di reclusione.

Proprio dietro la Cattedrale di San Lorenzo, in pieno centro storico, l’uomo è stato accoltellato a morte.

Le indagini viene condotta dai carabinieri. Favara, figlio di noti ristoratori trapanesi, per qualche tempo ha gestito anche lui un ristorante.