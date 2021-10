Marsala, VIA: “Stabilizzare a tempo pieno i dipendenti comunali part time”

Il Coordinatore e i Consiglieri comunali aderenti al Movimento VIA, in un ottica di programmazione condivisa intendono porre all’attenzione del sindaco, dell’assessore al Personale e a tutta la Giunta Comunale la necessità di procedere alla trasformazione dei rapporti di lavoro part time a tempo pieno dei dipendenti del Comune di Marsala.

“Il Movimento Via ha accolto favorevolmente la programmazione 2021 -2023 che prevedeva per l’annualità 2021 l’indizione dei concorsi per 6 istruttori Direttivi Amministrativi e 7 Istruttori direttivi tecnici, perché consapevoli della necessità di sopperire la mancanza di personale specialistico negli uffici, determinato da tantissimi pensionamenti avvenuti negli ultimi anni, ma per la prossima programmazione delle assunzioni del personale, non si può prescindere dal raggiungere l’obiettivo prioritario di stabilizzare definitivamente a tempo pieno tutto il personale dipendente – affermano dal Coordinamento comunale, Ignazio Chianetta e i consiglieri Michele Accardi, Andrea Marino, Antonio Vinci, Ivan Gerardi, Giancarlo Bonomo, Massimo Fernadez -. Si indirizza dunque l’Amministrazione comunale, affinchè nel prossimo piano triennale delle assunzioni vengano indicate come priorità l’incremento delle ore fino a 36 di tutto il personale dipendente a part time nonché prevedere la progressione verticale per alcuni dipendenti di cat “A” a cat “b” considerato che necessita personale con specifica abilitazione o patente da adibire all’utilizzo dei mezzi comunali. Completato questo percorso, nel rispetto degli attuali limiti assunzionali, è opportuno procedere a nuove assunzioni di categorie “a” e “b” per dare impulso ai servizi esterni quali manutenzioni verde pubblico, gestione dell’acquedotto, canile comunale, che in questo momento storico, soffrono di una cronica carenza di personale che pregiudicano un sufficiente adeguato servizio“.