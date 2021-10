Analisi elezioni e futuro del centrosinistra, assemblea del Circolo PD “Nilde Iotti”

Martedì 26 ottobre alle ore 21 il Circolo Pd online “Nilde Iotti” ha convocato un’assemblea aperta anche ai simpatizzanti non tesserati, agli iscritti dei circoli Pd territoriali e agli attivisti delle altre forze politiche progressiste.

“Sarà un momento di confronto sui risultati elettorali delle amministrative partendo dalla linea data dal Segretario Letta. Si aprirà un dibattito sul futuro del centrosinistra, sulle coalizioni, sulle ragioni che hanno portato il Pd e tutte le forze progressiste alla vittoria, sia in ambito nazionale che regionale. Ma anche una valutazione delle sconfitte e delle possibilità mancate di entrare in coalizione con alcuni candidati eletti. Avremo in collegamento alcuni rappresentanti del Circolo Pd online eletti a Roma e in altri comuni – si legge nella nota politica -. Avviare un dibattito libero da ruoli e aperto anche a chi segue da sempre e si sente un elettore di centro sinistra, pur non avendo una tessera, vuol dire dare priorità all’ascolto della base, quella che scende in piazza, quella che sente i problemi e le criticità nella società che si avvia ad uscire dalla pandemia, quella che non riesce a raggiungere, spesso, i rappresentanti dei partiti eletti, per portare alla luce le difficoltà quotidiane”. Il link per il collegamento verrà comunicato sulla pagina Facebook del Circolo Pd online Nilde Iotti.