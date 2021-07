Vaccinazione in hub fissi e mobili: ecco il calendario della prossima settimana

Prende il via lunedì prossimo 5 luglio una nuova iniziativa vaccinale che coinvolgerà tutta la Regione Sicilia. Siamo in grado di anticiparvi come si svolgerà e quali saranno le relative dinamiche nelle città di riferimento del distretto socio sanitario 52, Marsala e Petrosino.

Saranno attivi dalla data stabilita dalla Regione Sicilia due unità a Marsala. Una composta da militari del settore sanitario (medici, paramedici, ecc) con la qualifica di unità mobile. L’altra con medici e infermieri civili avrà una location fissa. Nei giorni scorsi l’Asp ha individuato tramite i medici di base, i soggetti soprattutto over 50, che non hanno ancora avuto somministrato il vaccino. Queste persone sono state contattate per sapere se vogliono aderire alla campagna in corso e vaccinarsi. Occorre dire che comunque si tratta di interventi su base volontaria e consensuale.

Ma la campagna mira anche, come raccomandato dalla regione Sicilia, a raggiungere i senzatetto, i senza fissa dimora, le fasce deboli della popolazione e i migranti che non hanno una posizione regolare che consenta loro di avere diritto all’assistenza sanitaria. Lunedì 5 e martedì 6 luglio prossimi è prevista una due giorni per il centro storico di Marsala. I militari, ricevuto l’elenco da parte dei sanitari e dell’Asp, prenderanno il via intorno alle ore 9 dai locali dell’ex guardia medica in via Colocasio. All’interno della limitrofa struttura sarà collocato l’hub fisso che tramite personale dell’Asp procederà alla vaccinazione di quanti desiderano farlo e magari non hanno avuto occasione di raggiungere il centro vaccinale adiacente all’ospedale Paolo Borsellino.

Anche in questo caso saranno vaccinati cittadini residenti, migranti anche non regolari, turisti e comunque soggetti a cui non è stata somministrata alcuna dose.

Cambio di sede per le giornate di mercoledì 7 e giovedì 8 luglio. I militari provvederanno a vaccinare i soggetti possibilmente residenti nella parte nord della città di Marsala. La sede fissa è invece fissata presso il poliambulatorio/consultorio di contrada Bosco, lungo l’arteria che conduce verso Trapani.

Per completare la geografia della competenza del distretto socio sanitario 52, nella giornate di venerdì 9 e sabato 10 giugno, nella sede del poliambulatorio di Petrosino dove è già prevista la somministrazione della seconda dose di quanti si sono vaccinati nelle scorse settimane, è attivo un hub fisso di prima vaccinazione mentre proprio da quella sede per raggiungere i cittadini del comune petrosileno e quanti abitano nella parte nord di Marsala, muoveranno i mezzi sanitari dell’esercito.