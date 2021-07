Petrosino: al via ai biglietti per i live di Annalisa e The Kolors

Condividi su:

È partita online la prevendita dei biglietti per i concerti di Annalisa (11 agosto) e The Kolors (9 agosto) che si svolgeranno all’interno dello Stadio comunale di Petrosino. I tagliandi, mille per ogni concerto, sono acquistabili sul sito internet www.ticketone.com. Quella di Petrosino sarà l’unica tappa in Sicilia per la cantante e la band musicale. Inoltre domani, 2 luglio, si terrà una conferenza stampa di presentazione del cartellone “Petrosino Estate 2021” alle ore 11 presso il Lounge bar Cala Scirocco sul lungomare Biscione. Interverranno il sindaco Gaspare Giacalone e l’assessore al Turismo e Spettacolo, Federica Cappello.

Condividi su: