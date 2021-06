La Rosa (Federconsumatori): “Tuteliamo i cittadini dai disservizi che subiscono”

Federconsumatori Sicilia rafforza la sua presenza in Provincia di Trapani con l’apertura dello sportello di Marsala, sito in Corso Calatafimi 78, che è stato presentato nello scorso fine settimana nella sede della Camera del Lavoro lilybetana alla presenza del segretario comunale Piero Genco. “Il nuovo sportello – ci ha detto il segretario regionale di Federconsumatori Alfio La Rosa di Marsala è il settimo sul territorio trapanese e si aggiunge a quelli di Trapani, Alcamo, Calatafimi Segesta, Castellammare del Golfo, Castelvetrano e Partanna. Lo sportello di Marsala sarà aperto agli utenti ogni venerdì, dalle ore 16:00 alle 18:00.

Segretario chi e perché si deve rivolgere a Federconsumatori?

“Intanto voglio sottolineare la soddisfazione dell’apertura di questo nuovo sportello a Marsala, quinta città della Sicilia e la più numerosa per popolazione dell’intera provincia, sportello a cui farà capo anche il comune di Petrosino. Miriamo ad aumentare le possibilità di contatto tra i cittadini-consumatori e i nostri esperti. Un rapporto che gli utenti sempre più spesso cercano, come dimostrano anche i risultati del recente progetto regionale Sportello dell’Energia, che ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini nonostante si sia svolto in piena pandemia”.

Che tipo di assistenza darete?

“A Marsala, come in tutti gli altri sportelli della nostra Regione, Federconsumatori darà informazioni agli utenti su tutti i temi principali del consumo: dall’energia alla telefonia, passando per il rapporto con la Pubblica Amministrazione e la sanità”.

Chi sono i soggetti che si rivolgono alla sua associazione?

“Tutti quelli che ci chiedono informazioni preventive sugli argomenti che ho appena elencato e anche di altri settori. Ma aumentano anche coloro che ritengono di avere subito dei “torti” nei rapporti con enti pubblici e con le aziende private. Noi li accogliamo, li consigliamo e siamo disponibili ad assisterli in azioni conciliatorie. Se si dovesse arrivare anche adire per vie legali siamo disposti a fornire assistenza con i nostri avvocati”.

C’è un settore in cui la vostra assistenza viene particolarmente richiesta?

“In questo periodo si registrano in modo specifico disservizi in ambito turistico. Sono in tanti che ritengono di avere subito danni a seguito di assegnazioni diverse rispetto alle loro precedenti prenotazioni. Noi siamo sempre più impegnati affinché i cittadini siano “soddisfatti” rispetto alle loro prenotazioni”.