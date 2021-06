Caos all’Hub vaccinale di Marsala, ieri caso di shock anafilattico, oggi animi accesi. Bene l’Open Day a Petrosino

Continua la campagna vaccinale all’ospedale di Marsala senza con pochi problemi. Stamattina nuovo caos all’Hub vaccinale del Campus adiacente all’ospedale di Marsala. Ieri un caso di shock anafilattico ha bloccato le vaccinazioni per qualche ora. Di conseguenza, quelli che non hanno potuto vaccinare in quel contesto, li hanno spostati ad oggi, aggiungendoli a quelli che già c’erano. In più, una parte del personale è stata spostata a Petrosino per l’Open Day. All’hub di Marsala questa mattina anche una accesa discussione con toni molto accesi che hanno portato ad allertare una vettura dei Carabinieri giunta subito sul posto a calmare gli animi.

Al Poliambulatorio di Petrosino invece, oggi Open Day vaccinale, dopo la giornata del 22 maggio. Stamani, fino alle 12, erano stati somministrati 70 vaccini ed oggi, in totale, sono 150 le prenotazioni.

Con quasi 58mila somministrazioni ieri, invece, è stato raggiunto il nuovo record giornaliero dall’inizio della campagna vaccinale. «È un risultato importante perché nella giornata si è raggiunto il significativo dato, mai realizzato prima, di oltre 45mila prime somministrazioni, segnale evidente di una piena disponibilità da parte della popolazione a scegliere il vaccino e superare lo scetticismo iniziale», ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza. «Lunedì mattina, con il presidente della Regione, incontrerò i direttori generali delle Aziende perché dobbiamo prepararci non solo a crescere ancora di più, se il numero dei vaccini consegnati lo consentirà, ma dobbiamo individuare azioni di recupero dei target più anziani» ha aggiunto.