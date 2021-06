Giornate FAI di Primavera all’insegna della ripartenza. A Marsala apre al pubblico Villa Araba

Il FAI Sicilia dopo il primo stop dovuto alla zona arancione che non ha permesso la realizzazione dell’evento il 15 e 16 maggio, con coraggio e generosità riprende in mano la 29ª edizione della più grande festa di piazza dedicata al patrimonio culturale e paesaggistico d’Italia e il 5 e 6 giugno “apre le porte dell’incredibile” con una due giorni dedicata alla scoperta di luoghi incantevoli e di grande fascino, a volte insoliti e sorprendenti, molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale.

Le Giornate di Primavera 2021, rese possibili dall’incessante lavoro dei volontari, delle Delegazioni e Gruppi FAI sul territorio, sono un importante segnale di ripartenza che pone al centro della vita del Paese i beni culturali e si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme di sicurezza sanitaria. Alla 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera è stata conferita la Targa del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. I luoghi aperti in Sicilia e le modalità di partecipazione all’evento sono stati presentati nel corso di una conferenza stampa che si è svolta a Palermo, a Palazzo d’Orleans, venerdì 28 maggio.

In Sicilia le giornate FAI di primavera che si terranno in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, saranno l’occasione per visitare le caserme ed in particolare a Marsala sarà aperta la Villa Araba sede del Comando Carabinieri. I cittadini saranno accolti in luoghi patrimonio della comunità e testimonianza della nostra storia e cultura. Le visite si svolgeranno in sicurezza nel pieno rispetto delle normative, i posti disponibili sono limitati ed è consigliata la prenotazione cliccando sul link http://bit.ly/GFP21_Sicilia

A Marsala i visitatori saranno accompagnati dai volontari e dagli studenti dell’ ITET “ G. Garibaldi” che hanno portato avanti un lavoro straordinario.