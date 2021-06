Agro-Alimentare, il marsalese Emilio Vinci Cavaliere al Merito della Repubblica per l’attività in Commissione Europea

Gianvito Emilio Vinci, marsalese 42enne, funzionario presso il Mipaaf- Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Agro-Alimentari è stato insignito, nei giorni scorsi, dell’Onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica.

Gianvito Emilio Vinci

I riconoscimenti sono stati consegnati in Prefettura, alla presenza della neo prefetto Filippina Cocuzza, a persone che si sono contraddistinte in vari campi, dalle Forze dell’Ordine al settore culturale, dall’impegno sociale a quello in difesa dei diritti umani. Di particolare rilievo e lode sono state le attività svolte da Vinci in rappresentanza delle Istituzioni Italiane come Esperto Nazionale Distaccato presso la Commissione Europea nell’anno 2018 e, sempre in qualità di Esperto Nazionale è stato incaricato dalla Commissione Europea negli anni 2018 e 2019 nell’ambito dei progetti internazionali TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange Instrument) effettuando diverse missioni in Bosnia a Erzegovina, Montenegro, Turchia, nord Macedonia e Kosowo, con attività di supporto tecnico, formazione ed assistenza per gli Stati extra Ue che hanno intrapreso le procedure di ingresso nell’Unione Europea.

Degno di lode, al fine dell’Onorificenza firmata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è anche l’impegno sociale. Il dottor Emilio Vinci è stato altresì, dal 2008 al 2014, presidente dell’Associazione culturale ARCO di Marsala gestendo e svolgendo in quegli anni con spirito di dedizione, disinteresse ed impegno, numerose attività sociali, culturali e di prevenzione giovanile.