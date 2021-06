Incuria e degrado a San Teodoro, ritardi nei lavori all’imbarcadero: scrive l’Ast Marsala

L’associazione strutture turistiche di Marsala ha inviato una nota all’amministrazione comunale, ai parlamentari del territorio, all’ente gestore della Riserva dello Stagnone, per denunciare la situazione di incuria e degrado con cui Marsala si appresta a vivere la prossima stagione turistica. Diversi i punti trattati dalla nota, che in particolare si sofferma sulla zona nord, denunciando le condizioni incresciose in cui si trova il parcheggio pubblico di S. Teodoro, con erbacce alte due metri ed attrezzature da ripristinare, mentre resta immutata la situazione della spiaggetta della Torre (“i pali conficcati nella spiaggia con i chiodi arrugginiti sono sempre lì, idonei a massacrare qualche incauto velista o canoista”), così come sono rimaste accatastate le attrezzature del vecchio lido. “Vogliamo sperare, come per la funivia di Stresa, che non capiti niente di grave”, scrive il presidente dell’Ast Marsala, che evidenzia anche l’aumento dei rifiuti illecitamente depositati dai cittadini, la presenza di siringhe e segnali stradali abbattuti o divelti.







Criticità vengono denunciate anche per quanto riguarda l’imbarcadero per Mozia: “Ecco come non doveva ripartire la stagione turistica – si legge ancora nella nota -. Il progetto, i lavori, il finanziamento: tutto fatto come se l’estate quest’anno non dovesse arrivare mai. Come abbiamo detto nella precedente nota, tutto è fermo come prima. Nessuno ha avuto la bontà di rispondere. Non perché sarebbe giusto, ma perché siamo noi ora a doverlo spiegare ai turisti: ecco l’accoglienza che vi abbiamo riservato!”.