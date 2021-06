Cimitero di Marsala, nuovo intervento di pulizia straordinaria

Nuovo intervento di pulizia straordinaria del Cimitero comunale di Marsala. “In questi mesi abbiamo dedicato una maggiore attenzione alla sorveglianza e al decoro di questo luogo caro alla memoria dei marsalesi – dice l’assessore Michele Milazzo – Abbiamo trasformato le pulizie straordinarie in ordinarie, abbiamo stretto accordi con i fiorai ricadenti nelle vicinanze perché confezionassero i fiori con materiali che si possono conferire nell’organico insieme agli steli per agevolare la differenziata, abbiamo dato direttive ai guardiani affinché vietassero l’ingresso di incarti fatti di alluminio e plastica, ma ancora non basta”. L’assessore, d’altro canto, evidenzia le difficoltà relative al rispetto delle regole della differenziata al Cimitero, con conseguenti gravi problemi per il decoro del luogo. “Grazie alle segnalazioni dei cittadini riusciamo ad intervenire velocemente per il ripristino, ma stiamo cercando altre soluzioni perché questi continui interventi straordinari non siano più necessari. Abbiamo, per esempio, – chiude l’assessore Milazzo – chiesto a Energetikambiente di aumentare il numero di contenitori in cui gli utenti del cimitero possono conferire i rifiuti e siamo speranzosi che questa ulteriore misura possa portare ad un miglioramento delle abitudini e del decoro”