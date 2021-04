Grazie a internet possiamo guardare le nostre tv siciliane preferite direttamente da computer e smartphone

Se un tempo per poter guardare la televisione dovevamo essere in casa e muniti di una tv, oggi possiamo guardare i nostri programmi preferiti in qualsiasi momento grazie a internet. Per farlo abbiamo infatti semplicemente bisogno di una connessione e di un computer, di uno smartphone o di un tablet. Sono in molti quindi ad aver abbandonato la tv tradizionale optando invece per servizi in streaming come RaiPlay.it o Netflix.com. Questo tipo di tecnologia risulta però ancora più comoda per coloro che sono affezionati ai canali televisivi locali ma al momento sono fuori dalla regione. È il casoanchedelletante tv sicilianeoggi online.

La rivoluzione di internet

Lo sappiamo bene, le televisionisono solo uno dei tanti servizicheoggisonodisponibili in rete e di cui possiamofruire in totalelibertà. Grazie a internet, infatti, oggi siamo in grado di accedere a quasi tutti i servizi che ci servono direttamente da casa e in questo modo non siamo più vincolati a orari e luoghi predefiniti. Non solo, i vantaggi sono anche economici perché spesso questi servizi costano meno della loro controparte fisica e ci fanno risparmiare decine di euro anche su attrezzature e spostamento.

Così oggi se vogliamo imparare una lingua possiamo farlo in qualsiasi momento direttamente da casa in maniera gratuita o pagando pochi euro al mese con app e siti come Duolingo.com o Memrise.com, se vogliamo tentare la fortuna alle slot machine possiamo iscriverci a uno dei tanti casinò digitali italiani presenti in rete che, come spiegato dalla piattaforma dedicata Casinos.it, spesso offrono anche bonus e promozioni assenti nei casinò tradizionali, e infine se vogliamo leggere il giornale possiamo farlo senza dover andare in edicola e a costo zero, o per meno di dieci euro al mese, su piattaforme come IlCorriere.it. Anche poter accedere ai nostri canali tv preferiti da internet ci porta tutti questi vantaggi: non siamo infatti vincolati a un posto particolare, che spesso è il salotto di casa nostra con il nostro televisore, né dobbiamo acquistare nuovi televisori per poter seguire i nostri programmi: ci bastano solo una connessione e un telefono o un computer.

Le tv siciliane online

Le tv siciliane online portano con sé un ulteriore vantaggio: sono infatti disponibili anche fuori dalla regione e non più quindi limitate dalla lunghezza delle onde di trasmissione. In questo modo anche quando usciamo dalla Sicilia possiamo portare sempre con noi i nostri programmi preferiti. Per farlo sono disponibili diversi modi. Il più comodo, soprattutto da computer, è sicuramente quello di sfruttare piattaforme come TvDream.net che raccolgono in una sola pagina tutte le principali tv siciliane. In questo modo è possibilescegliere con pochiclic quale tv guardare e attivarecosìvelocemente lo streaming in diretta. Il sito è perfetto anche per scoprire nuove televisioni perché mette a disposizione una descrizione delle tv, degli argomenti che queste trattano e i link ai loro siti web che permettono di scoprirne il palinsesto e magari guardare le registrazioni dei programmi passati.





È però inoltre facilissimo accedere alle tv siciliane anche direttamente da smartphone grazie ad alcune app disponibili sui principali app store. In questo caso non bisogna far altro che digitare nella barra di ricerca parole come “tv Sicilia”. Ci appariranno diversi risultati tra cui scegliere come l’app SICILIA TV APP, nel cui palinsesto spiccano i notiziari e su cui è possibile leggere anche articoli sulle ultime news riguardanti al Sicilia. Funziona in maniera simile, offrendo sia un giornale online che la possibilità di guardare i programmi trasmessi l’app Canale Sicilia, che offre anche la possibilità di guardare le registrazioni passate on demand direttamente su YouTube.com.

Gli amanti delle tv locali siciliane oggi possono portare sempre con sé i loro programmi preferiti grazie ai tanti canali che sono approdati in rete e che oggi sono disponibili direttamente da computer o smartphone con pochi clic.