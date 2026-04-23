La Corte respinge l’ennesimo reclamo del Trapani Calcio: confermata la penalizzazione di 5 punti. VIDEO

La Corte Federale d’Appello a Sezioni Unite ha respinto il reclamo del Trapani Calcio e dei vertici Valerio Antonini, Vito Giacalone, Andrea Oddo e Gaetano Niscemi, confermando l’ammenda di 2.000 euro e i 5 punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva inflitti lo scorso 10 aprile dal Tribunale Federale Nazionale per violazioni di natura amministrativa. Ci sarà inoltre un nuovo ricorso al Collegio di Garanzia del CONI la settimana prossima per quanto riguarda il mancato rispetto della scadenza del 16 dicembre 2025. E poi il famoso ricorso davanti la Commissione Tributaria, in programma l’8 maggio. Ma, di fatto, ogni speranza di restare in Serie C sembra ormai vana. In un video sul suo profilo Facebook, Antonini ‘minaccia’ di chiedere 100 milioni di danni alle due Federazioni – Calcio e Basket – e l’annullamento dei due Campionati, considerando anche che la Trapani Shark è stata esclusa dal Campionato di serie A.

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