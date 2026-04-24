La Cassazione annulla l’ordinanza di riesame sui domiciliari a Totò Cuffaro

La Cassazione annulla l’ordinanza del riesame che aveva confermato i domiciliari a Totò Cuffaro, ex leader della DC. La sesta sezione penale della suprema corte ha annullato l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo che aveva confermato l’applicazione nei confronti dell’ex presidente della Regione, degli arresti domiciliari per i reati di traffico di influenza e corruzione. Nel ricorso, accolto dai supremi giudici, – dicono gli avvocati di Cuffaro Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano – erano stati prospettati vizi di illegittimità riguardati la utilizzabilità delle captazioni e della motivazione concernenti le ipotesi di reato di traffico di influenze e corruzione per le quali era stata applicata la misura. Per revocare i domiciliari serve un nuovo pronunciamento del tribunale del riesame alla luce della decisione dei supremi giudici.