Petrosino: lavori in corso per migliorare le condizioni delle strade comunali

L’amministrazione comunale di Petrosino fa sapere che sono attualmente in corso diversi interventi di manutenzione stradale su varie arterie del territorio. Si tratta di lavori di ripristino finalizzati a migliorare le condizioni del manto stradale e a garantire maggiore sicurezza alla viabilità urbana. Le attività riguardano, in particolare, la sistemazione di tratti ammalorati, la chiusura di buche e il ripristino di porzioni di carreggiata compromesse.

“È chiaro – dichiara il sindaco Giacomo Anastasi – che la rete viaria del nostro Comune necessita di interventi strutturali ben più ampi e di importanti finanziamenti per una riqualificazione complessiva. Nel frattempo, stiamo facendo tutto il possibile con le risorse disponibili per intervenire nei punti più critici, con l’obiettivo prioritario di garantire la sicurezza dei cittadini e degli automobilisti”.

L’Amministrazione afferma di essere intenzionata a monitorare costantemente lo stato delle strade e a programmare ulteriori interventi, compatibilmente con le risorse disponibili, per assicurare condizioni di maggiore sicurezza e decoro urbano.