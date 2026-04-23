A Marsala un bus navetta il 25 aprile per raggiungere il litorale dello Stagnone

Il Servizio Municipale Autotrasporti del Comune di Marsala rende noto che verrà istituito un servizio navetta verso il litorale dello Stagnone per sabato 25 aprile. Al fine di snellire la circolazione veicolare nel versante nord e agevolare il raggiungimento della zona kite, è stato istituito un servizio bus-navetta dalla Cantina Birgi all’imbarcadero per Santa Maria.
Nella fascia oraria 16.30/21.30 il 25 Aprile effettuerà il seguente percorso (ogni 20 minuti):
Partenza_ Cantina Birgi, Strada Provinciale 1, via San Pantaleo, via Baia dei Fenici, via Santa Maria e ritorno alla Cantina Birgi lungo lo stesso percorso.
Domenica 26 Aprile
Al fine di assicurare il servizio bus domenicale che raggiunge l’Ospedale, nella giornata della Maratona la Linea Marsala-Sappusi-Amabilina-Ospedale avrà come capolinea Piazza Marconi.
Invariati gli orari A/R Percorso di andata (ore 8,00/9.30/10.45/12.00)_Piazza Marconi/Porticella (Capolinea) – Corso Gramsci – Sappusi – Corso Gramsci – Via Trapani – Via Dante Alighieri – Via Colajanni – Via Vita – Amabilina – Via Salemi – Ospedale.
Percorso di ritorno (8.45/10.15/11.30/12.00)_ Ospedale – Via Salemi – Amabilina – Via Vita – Via Colajanni – Via Dante Alighieri – Via degli Atleti – Stadio – Via G. Amendola – Direzione Piazza Falcone.