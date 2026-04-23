Marsala, maestra aggredita da un genitore: ”Episodio grave”

Un’insegnante giorni fa pare sia stata aggredita da un genitore nella scuola dove insegna, la Sturzo Asta di Sappusi. Il presidente del Consiglio comunale esprime preoccupazione per la vicenda: ” Quanto accaduto oggi presso l’Istituto Comprensivo Asta-Sturzo rappresenta un episodio grave e inaccettabile che colpisce non solo una docente, ma l’intera comunità educativa e civile della nostra città.

Esprimo, a nome del Consiglio comunale, la più sincera solidarietà all’insegnante vittima dell’aggressione, alla dirigente scolastica Anna Maria Alagna e a tutto il personale scolastico, che ogni giorno opera con dedizione e responsabilità nella formazione dei nostri ragazzi.

La scuola è un luogo sacro di crescita, dialogo e rispetto. Nessuna forma di violenza, fisica o verbale, può trovare giustificazione, men che meno all’interno di un contesto educativo. Quanto accaduto impone una riflessione profonda sul rispetto dei ruoli e sull’importanza di ristabilire un clima di fiducia tra famiglie e istituzioni scolastiche.

Pur prendendo atto delle scuse avanzate dalla madre, è necessario ribadire con fermezza che gesti di questo tipo non possono e non devono essere tollerati. Il confronto tra genitori e insegnanti deve sempre avvenire nel rispetto reciproco e attraverso canali appropriati.

Come istituzioni, abbiamo il dovere di sostenere la scuola e di tutelare chi vi lavora, garantendo condizioni di sicurezza e serenità. Solo così possiamo costruire una comunità più giusta, consapevole e rispettosa. Marsala merita una scuola sicura. Marsala merita rispetto”.