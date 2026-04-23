Meno traffico allo Stagnone: nuove regole per la viabilità estiva

Marsala sembra prepararsi all’avvio della bella stagione. Lo fa con un primo provvedimento della Polizia Municipale che ha apportato alcune variazioni alla viabilità sul litorale Stagnone, tenuto conto negli ultimi anni – e nei periodi estivi in particolare – l’area della Riserva ha registrato un incremento significativo dei flussi veicolari e pedonali, con la conseguente formazione di lunghe code e rallentamenti della circolazione. Tale condizione, oltre a incidere negativamente sulla fruibilità dell’area turistica e naturalistica, ha in più occasioni reso difficoltoso il transito dei mezzi di soccorso e di emergenza, soprattutto nei tratti più stretti e nei punti di intersezione con la viabilità secondaria. Le criticità riscontrate costituiscono le motivazioni alla base dell’Ordinanza n.186 a firma del comandante della Polizia municipale Giuseppe D’Alessandro, con la quale – a decorrere da oggi e fino al prossimo 30 novembre – vengono stabilite le seguenti modifiche:

1) E’ istituito il senso unico di marcia nella via A. Giacalone, con direzione consentita dalla strada litoranea dello Stagnone verso la S.P. 21;

2) Obbligo di svolta a “destra” o “sinistra” i veicoli che si immettono sulla SP 21 provenienti dalla via a. Giacalone

3) divieto di fermata ambo i lati sulla via A. Giacalone nel tratto finale prima dell’intersezione con la SP 21;

4) Divieto di fermata lato sinistro della via Giacalone giusto senso di marcia dalla strada litoranea dello Stagnone verso la S.P. 21

5) Divieto di transito nella via a. Giacalone per gli Autobus di categoria M3 aventi massa massima superiore a 5 T, nonché ai veicoli destinati al trasporto merci aventi massa superiore a 3,5 T .

6) Obbligo di svolta a destra per il traffico veicolare proveniente dallo svincolo C.da Spagnola tratto di strada compreso dalla Sp21 in direzione litoranea dello Stagnone (Baglio Cudia)

7) ) All’interno dell’area di parcheggio sita in contrada San Leonardo, posta sul lato destro provenendo da Trapani verso Marsala, sono realizzati n. 2 stalli di sosta riservati agli autobus di categoria M3.

8) ) Nella strada di Contrada Ettore Infersa ( c.d. Casello Bonetto), che congiunge la Litoranea dello Stagnone con la S.P.21, è istituito il divieto di fermata veicolare ambo i lati.

9) Resta confermato il senso unico di marcia nella strada litoranea dello Stagnone giusto senso di marcia dal primo svincolo C.da Spagnola ove si diparte la pista ciclabile fino all’intersezione con la via S. Pantaleo.