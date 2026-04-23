Dua Lipa si sposa a Palermo: nozze in ville antiche e giri in barca

Non è una semplice coincidenza, ma un legame che si rinnova. Palermo torna al centro della scena internazionale grazie a Dua Lipa, pronta a celebrare proprio nel capoluogo siciliano uno degli eventi più attesi del 2026: il suo matrimonio. Già la scorsa estate la popstar era stata avvistata tra le vie del centro storico insieme all’attore Callum Turner. Una visita lontana dai riflettori, fatta di passeggiate tra i vicoli, soste tra le chiese barocche e momenti di vita quotidiana, tra arancine e cannoli, come una turista innamorata della città. Un’esperienza che l’artista aveva voluto condividere anche sui social, scrivendo “Palermo in my heart”, segno di un legame autentico con il territorio.

A distanza di poco più di un anno, quel legame si trasforma in qualcosa di ancora più significativo. A settembre 2026, infatti, Dua Lipa tornerà a Palermo per celebrare il suo matrimonio, con una tre giorni di festa che si preannuncia esclusiva e internazionale. Attesi ospiti da tutto il mondo, tra celebrità e volti noti dello spettacolo, con arrivi previsti anche tramite jet privati. Per Palermo si tratta di un evento dal forte richiamo mediatico, capace di accendere i riflettori globali sulla città, esaltandone ancora una volta il fascino, la storia e l’atmosfera unica. Un ritorno che ha il sapore di una scelta di cuore.