Al Museo Pepoli di Trapani 4 giorni di eventi con “Il maggio dei libri”

Il Museo “Agostino Pepoli” di Trapani aderisce alla manifestazione nazionale “Il maggio dei libri”, edizione 2026, con una serie di iniziative volte a portare il libro in un contesto diverso da quello tradizionale e a promuovere il piacere della lettura presso un pubblico il più possibile ampio e diversificato. Il Museo si propone dunque, ancora una volta, come un luogo vivo, in costante dialogo con il territorio e con il mondo dell’editoria, dove compiere esperienze stimolanti.

Si elencano qui di seguito le iniziative in programma: