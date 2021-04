Petrosino: la Giunta approva un progetto che rinnova la pubblica illuminazione

La Giunta comunale di Petrosino ha approvato il primo di una serie di grandi progetti relativo all’illuminazione pubblica su tutto il territorio per un importo di 550 mila euro.

“Qualche anno fa abbiamo fatto sostituire tutti i corpi illuminati con le lampade LED, compresa l’illuminazione del nostro Stadio Comunale – ha fatto sapere il sindaco Gaspare Giacalone -. Tuttavia diversi pali si sono deteriorati visto che negli ultimi 30 anni non hanno ricevuto alcuna manutenzione. Quando c’è stato vento forte è spesso successo che ne abbiamo perso diversi. Inoltre le centraline sono pure malridotte. Un caso per tutti, ma non è il solo, la Via Cafiso che è pressoché al buio. Poi ci sono diverse nuove vie da illuminare, tra queste, per esempio, Via Rodari, Via Giardinello e Via Maria Anselmo De Vita che collega la caserma dei Carabinieri con la Via Baglio. E poi tutti gli incroci con la Via Regione Siciliana che presto sarà asfaltata”.