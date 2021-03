Furto d’identità su Facebook, è accaduto al sindaco di Petrosino: “Presentata denuncia”

Da giorni un profilo falso su Facebook, si aggira chiedendo amicizie in nome del sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone. C’è anche una sua foto e il profilo posta continue foto della pagina del primo cittadino. Inoltre, ha creato una immagine, con la foto del sindaco, in cui si chiede agli utenti di partecipare a un concorso a premi.

Il sindaco ha presentato formale denuncia alla Polizia Postale segnalando il profilo falso: “Ho presentato formale denuncia alla Polizia Postale per il furto d’identità, nonché per la creazione di falsi profili Facebook che portano il mio nome e le mie foto. Vi invito ancora una volta a rifiutare, segnalare a Facebook e bloccare ogni richiesta di amicizia che vi dovesse arrivare a nome mio. Ma soprattutto non abboccate alla truffa del concorso che mette in palio le 500 euro per i primi 30 che risponderanno. Pare che purtroppo qualcuno tra voi ci sia cascato e invito costoro a presentare denuncia. Secondo il messaggio che pubblicizza tale concorso farei questa donazione per gli “importanti traguardi” che ho raggiunto nell’ultimo anno. Ora, considerato che proprio l’ultimo anno è stato particolarmente nefasto per tutti è chiaro che la cosa non può mai essere credibile”.

Questo il profilo falso: https://www.facebook.com/ghffkyufyilyui