Lavori stradali eseguiti male a Rilievo, Trapani li contesta alla ditta

A seguito delle segnalazioni di numerosi cittadini, l’Amministrazione comunale di Trapani ha avuto modo di constatare come alcuni lavori di messa in sicurezza delle strade di Rilievo siano stati eseguiti senza alcun rispetto delle regole tecniche.

Per queste ragioni, l’assessore ai Lavori pubblici ha già convocato il direttore dei lavori ed il Rup al fine di procedere a contestare all’impresa aggiudicataria la scarsa qualità dei lavori, così da farli eseguire a regola d’arte.

“Le imprese meritano d’essere pagate ma prima di ogni cosa devono rispettare gli impegni contrattuali. A nessuno è consentito prendere in giro i cittadini”, dichiara l’Assessore Safina.