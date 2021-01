Fuori Coro, agenti di tutta Italia scrivono a Petrosino: “Grande prova di fratellanza”

Il Fuori Coro, gruppo di cui fanno parte tantissimi agenti della Polizia Municipale di tutta Italia, invia una lettera di encomio al sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone e al Comandante dei Vigili urbani per un gesto di solidarietà che li ha visti coinvolti nelle scorse settimane.

Questo il contenuto della missiva: “Egregio Sig. Sindaco ed Ill.mo Comandante della Polizia Locale del Comune di Petrosino, chi Vi scrive è il Fuori Coro, una compagine di ufficiali ed agenti della Polizia Locale appartenenti a vari Comuni d’Italia. Non siamo un gruppo politicizzato né facciamo attività sindacale, siamo solo uniti dalla passione per il nostro lavoro per il quale promuoviamo iniziative ed attività volte al riconoscimento della nostra categoria spesso sottostimata e poco apprezzata. Abbiamo appreso dal quotidiano on line “itacanotizie.it” che Agenti del Comando di Polizia Locale del Comune che Voi rappresentate, si sono distinti intervenendo in una situazione di emergenza che ha messo in evidenza il grande cuore e la sensibilità di questi vostri ragazzi i quali, venuti a sapere che quattro persone di nazionalità tunisina ed affetti da Covid erano praticamente rimasti senza cibo e senza che nessuno desse loro una mano, per ben due volte, hanno rifornito pagando di tasca loro, i quattro suddetti di viveri e di mezzi di sostentamento. Un’operazione di Polizia “sociale” caratterizzata dalla solidarietà e dalla prontezza interventiva degli Agenti petrosileni che ancora una volta hanno dimostrato come il lavoro di polizia non sia solo codice e severità, intransigenza e rigore ma sia anche e soprattutto altruismo, spendersi per la comunità e per il prossimo, in special modo quando questo è in difficoltà. I colleghi siciliani hanno dato una grande prova di fratellanza ed umana comprensione, ad indiscutibile riprova del valore aggiunto rappresentato dalla Polizia Locale tanto nel monitoraggio e nell’intervento nelle situazioni di emergenza ed emergenza sociale come nelle situazioni di piccola o grande criminalità. Il tutto, a garanzia dell’ordine, della sicurezza e del miglior benessere possibile della comunità nei confronti della quale la Polizia Locale ha funzione primaria, essendo la stessa, la vera Polizia di prossimità, per la conoscenza del territorio e delle situazioni grandi o piccole che caratterizzano quest’ultimo. Per questi motivi, il Fuori Coro, vuole manifestare a Voi ed agli Agenti che Voi rappresentate, viva soddisfazione e sinceri complimenti per quanto da loro svolto con spontanea ed encomiabile generosità. Un intervento ad alto livello per questi bravi colleghi ed un altro motivo di orgoglio per la Polizia Locale tutta. Complimenti colleghi, un grande e generoso cuore, il vostro”.

