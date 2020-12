Petrosino: il Governo finanzia con 1,9 milioni di euro il progetto per Sibiliana

Come annuncia sul suo profilo Facebook il sindaco Gaspare Giacalone, Petrosino chiude l’anno in bellezza. Un anno difficile, a causa della pandemia, che ha colpito la cittadina soprattutto nella seconda ondata Covid-19.

“La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha comunicato di averci finanziato con 1,9 milioni di euro il nostro progetto per Sibiliana – afferma Giacalone -. Sistemeremo la torre, la casa dell’acqua e tutto attorno. Diventeranno centri di arte contemporanea e cultura. Ci sarà, inoltre, un punto di ristoro con prodotti tipici locali. Ma la cosa più interessante è che daranno lavoro a chi si trova in disagio economico. Un progetto bellissimo, per un anno bellissimo che ci aspetta”.