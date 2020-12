Coronavirus in Sicilia: 1.138 i nuovi positivi, ma con altri 49 decessi nelle ultime 24 ore

Ancora più di mille contagi giornalieri in Sicilia. In una giornata caratterizzata da una sensibile riduzione dei positivi in Italia, nell’isola sono ancora 1.138 i casi registrati nelle ultime 24 ore (più di Toscana e Campania), con 49 decessi e 949 guarigioni.

Diminuisce, invece, il numero dei pazienti ricoverati, che scende a quota 1.773, di cui 226 in terapia intensiva e 1.547 nei reparti Covid. I soggetti in isolamento domiciliare in attesa di negativizzazione sono 38.851.

Dall’inizio dell’emergenza epidemiologica sono stati processati in Sicilia 959.923 tamponi e sono stati effettuati 654.885 test per la ricerca antigene.

Per quanto riguarda i dati provinciali, gli incrementi maggiori si registrano ancora nelle grandi aree metropolitane di Catania (+503), Palermo (+288) e Messina (+97). A seguire Ragusa (+73) ed Agrigento (+72). Qui, invece, la situazione nel dettaglio per la provincia di Trapani.