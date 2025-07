Il Distretto Sanitario trapanese presenta “La Corrida di PiPPI” una serata per… famiglie

Il Distretto Socio Sanitario 50 è lieto di invitare la cittadinanza a partecipare a “La Corrida di PiPPI”, un evento all’insegna della creatività, della partecipazione, dell’inclusione e del divertimento, che si terrà domani, mercoledì 16 luglio, alle ore 20.30 presso il Centro Giovani e Famiglie D50, all’interno del Complesso Monumentale San Domenico di Trapani. L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Progetto PIPPI, finanziato dal PNRR – M5 C2 Intervento 1.1.1 – Sostegno alla genitorialità, e rappresenta un’occasione speciale per valorizzare il protagonismo di bambini, genitori e comunità educanti, attraverso esibizioni artistiche che spaziano dal canto al ballo, fino alla musica.

Il Distretto Socio Sanitario opera all’interno dei Comuni di Trapani (Comune Capofila), Buseto Palizzolo, Custonaci, Erice, Favignana, Misiliscemi, Paceco, San Vito Lo Capo e Valderice. La serata sarà aperta dai saluti istituzionali dei sindaci dei Comuni, di Marilena Cricchio, direttore del Distretto D50, e delle coordinatrici del Programma PIPPI, seguiti da una breve introduzione sul significato dell’evento: rafforzare i legami affettivi, promuovere la partecipazione delle famiglie e celebrare i talenti del territorio. “L’obiettivo è coinvolgere tutta la cittadinanza del comprensorio in un evento estremamente importante per tutti i ragazzi che hanno lavorato al progetto PiPPI – afferma Marilena Cricchio -, sono tanti i bambini e gli educatori coinvolti e la loro volontà è quella di ridare al territorio ciò che hanno ricevuto in questi mesi. Si tratta di un primo evento ma l’obiettivo del Distretto Socio Sanitario 50, grazie al prezioso contribuito di tutti i Comuni e dei loro sindaci, è quello di fornire sempre più servizi sociali ma non solo a tutti i cittadini. Vi aspettiamo numerosi”.

A condurre la serata saranno Giovanna Cuddemi e Giuseppe Orfeo, in arte Mago Corda, che accompagneranno il pubblico in un ricco programma di esibizioni, con la partecipazione di bambini, ragazzi e adulti. Tra i momenti più attesi, l’esibizione di Martina Galia, giovanissima trapanese, classificatosi terza allo Zecchino D’Oro del 2024, con il brano “Nonna Rock”, le performance della scuola di ballo Black Palace Hip Hop School e l’intervento del Gruppo Senza Barriere in collaborazione con l’Associazione Euterpe. La manifestazione si concluderà con una premiazione finale, simbolo del riconoscimento del valore di ogni partecipante e della bellezza della condivisione. L’ingresso è gratuito. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare per vivere insieme una serata speciale, all’insegna dell’inclusione, della gioia e della scoperta dei talenti locali.