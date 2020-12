Coronavirus nel trapanese: torna a salire il numero dei contagi

Torna ad aumentare il numero dei contagi in provincia di Trapani. Segno che, nonostante il passaggio dall’arancione al giallo, la situazione in Sicilia va considerato ancora estremamente delicata in rapporto al numero esiguo di posti letto disponibili nelle strutture ospedaliere dell’isola.

Gli attuali positivi sono adesso 2762, così suddivisi sul territorio: Alcamo 363, Buseto Palizzolo 2, Calatafimi Segesta 11, Campobello di Mazara 37, Castellammare del Golfo 77, Castelvetrano 211, Custonaci 42, Erice 107, Favignana 3, Marsala 545, Gibellina 15, Mazara del Vallo 460, Paceco 54, Pantelleria 24, Partanna 57, Poggioreale 1, Salaparuta 6, Salemi 35, Santa Ninfa 5, Trapani 584, Valderice 57, Vita 2, San Vito lo Capo 24, Petrosino 40.

Stabile il numero dei decessi: dall’inizio dell’emergenza epidemiologica se ne contano 79 riconducibili al Coronavirus in provincia di Trapani, mentre sale a 1666 il numero dei guariti. I ricoverati sono 116, suddivisi tra terapia intensiva (21) e reparto Covid (95).

I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono stati 547, mentre per la ricerca antigene sono stati effettuati 248 test.