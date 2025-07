Risarcimento rapido e zero stress: lo Studio C.I.D. ti aiuta davvero

Chi è stato coinvolto in un incidente sa quanto sia facile perdersi tra burocrazia, documenti, perizie e referti, con il rischio che il risarcimento arrivi in ritardo. A Marsala esiste una realtà che da anni si occupa proprio di semplificare e velocizzare questo percorso: lo Studio C.I.D. del Dott. Danilo Fiorino, specializzato in consulenza infortunistica stradale e nella gestione completa dei sinistri.

Lo studio segue il cliente dal momento dell’incidente fino alla conclusione della pratica, offrendo molto più di un semplice supporto amministrativo. Grazie a un team composto da consulenti legali, periti assicurativi e medici legali, viene garantito un servizio integrato e personalizzato, con l’obiettivo di ottenere il giusto risarcimento nel minor tempo possibile.

Un punto di forza dello Studio C.I.D. è la capacità di affrontare anche i casi più complessi: incidenti gravi, lesioni permanenti o sinistri mortali. In queste situazioni, il supporto medico-legale e la collaborazione con specialisti per la valutazione dei danni sono fondamentali. Inoltre, lo studio è attrezzato per gestire pratiche che coinvolgono veicoli non assicurati, controparti straniere o dinamiche poco chiare, offrendo perizie cinematiche, sopralluoghi e, quando necessario, anticipando le spese mediche.

Un altro elemento distintivo è la reperibilità 24 ore su 24, anche tramite WhatsApp, per fornire assistenza immediata nei momenti più critici. Basta un messaggio o una telefonata ai numeri 380 2447887 e 377 3046600 per attivare subito il servizio di consulenza.

Il Dott. Danilo Fiorino sottolinea:

“Chi si affida a noi ha bisogno di chiarezza e concretezza. Il nostro compito è occuparci di tutto, affinché il cliente possa concentrarsi solo sulla propria serenità. Difendere i propri diritti dopo un danno è fondamentale, ma servono esperienza e tempestività, che noi mettiamo a disposizione di ogni caso.”

Lo studio ha sede a Marsala, in Via Mazara, ed è operativo dal lunedì al sabato. Per informazioni, per fissare un appuntamento o per ricevere una prima consulenza gratuita, è possibile contattare lo Studio C.I.D. telefonicamente o via WhatsApp ai numeri indicati, oppure consultare il sito ufficiale. In caso di urgenza, la reperibilità è garantita in ogni momento della giornata.