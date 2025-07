Conclusa la stagione di Beach Handball per l’Alcamo Pallamano

Si è chiusa la stagione del Beach Handball per i ragazzi dell’Alcamo Pallamano, allenati da Giuseppe Polizzi e Benedetto Randes, con la partecipazione alle finali regionali Under 16 che si sono svolte a Catania. La squadra alcamese ha disputato due partite molto combattute, ma entrambe perse di misura contro Mascalucia e Digerbato/Girgenti. In particolare, la sconfitta contro la formazione agrigentina agli shoot-out ha negato ai giovani alcamensi l’accesso alla semifinale per l’assegnazione del titolo regionale. Nonostante il risultato, l’esperienza è stata estremamente positiva per Alcamo, che è tornata a praticare il Beach Handball dopo diversi anni di assenza.

“Io e Giuseppe Polizzi – dichiara Benedetto Randes – abbiamo deciso di puntare subito sul Beach Handball al termine della stagione indoor. I ragazzi ci hanno seguito con entusiasmo in questa avventura, ripagandoci con grande impegno e dedizione. Questo ci ha permesso di giocarcela alla pari in tutte le partite delle finali di Catania, dopo aver conquistato la vittoria contro il CUS Palermo nella fase eliminatoria di Trapani”. Ora l’Alcamo Pallamano continuerà ancora per qualche settimana gli allenamenti sulla sabbia del Canalotto Beach, prima di concentrarsi sulla preparazione della nuova stagione indoor. L’appuntamento con il Beach Handball è quindi rimandato alla prossima estate, mentre a settembre si ripartirà con la preparazione in vista del campionato di Serie B, che vedrà nuovamente ai nastri di partenza la formazione alcamese. Attesi anche alcuni importanti rientri dal recente passato e il contributo dei ragazzi dell’Under 16, chiamati a dare il loro apporto in una stagione che si spera possa segnare il rilancio del movimento della pallamano nella città del poeta Ciullo d’Alcamo.