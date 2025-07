Marsala: condannato l’autore dell’aggressione ad una giovane sul Lungomare

E’ arrivata la sentenza del Tribunale di Marsala che condanna l’autore dell’aggressione armata e della rapina nei confronti di una ragazza avvenuta sul Lungomare di Marsala nel settembre 2024. È stata emessa lo scorso 10 luglio, riconoscendo altresì 2mila euro al Comune costituitosi parte civile con delibera della Giunta Municipale. Il sindaco Massimo Grillo e l’assessore Ignazio Bilardello dichiarano in merito: “Furono momenti terribili quelli vissuti dalla ragazza, aggredita, accoltellata e rapinata. Fortunatamente, il pronto intervento delle Forze dell’Ordine e le immediate indagini della Procura di Marsala hanno consentito di giungere al processo e alla condanna del responsabile del violento atto criminale. Un danno di immagine per Marsala, riconosciuto dal Tribunale, vista la negativa risonanza mediatica della notizia”.

La rapina ai danni della 21enne marsalese si verificò il 13 settembre scorso nella zona del Parco giochi sul Lungomare Salato. Dopo l’aggressione vi fu una colluttazione tra aggressore e vittima, con quest’ultima che fu pure accoltellata e rapinata del suo smartphone. Le Forze dell’Ordine, tramite la geolocalizzazione, hanno poi individuato lo smartphone e arrestato il rapinatore, un giovane di nazionalità tunisina che si è reso protagonista anche di altre vicende delittuose.