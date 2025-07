San Vito, “Non lasciare teli, borse o attrezzature di mare in spiaggia”

Nell’ambito dell’attività “Mare e laghi sicuri” nelle spiagge trapanesi, per la seconda mattina consecutiva, si è svolta un’operazione da parte del personale delle Capitanerie di Porto di Trapani e di San Vito Lo Capo, della Stazione dei Carabinieri di San Vito e della Locale Polizia Municipale, avente come finalità la verifica del corretto utilizzo del tratto di spiaggia libera adiacente il lungomare nel Comune sanvitese. Numerose infatti, sono state le segnalazioni circa la presenza di teli e attrezzature tipiche da mare posizionate sull’arenile dalle prime ore di luce e non presediate, ovvero non riconducibili ai legittimi proprietari. Dal controllo effettuato dal parte del personale intervenuto, è emersa in effetti la presenza di numerosi teli, borse da mare e gonfiabili non custodite, ovvero abbandonate.

Si è proceduto quindi a rimuoverli dalla spiaggia libera al fine di restituire/indirizzare la stessa al corretto utilizzo. La Capitaneria di Porto ricorda ai fruitori della spiaggia che è necessario presenziare ogni singola postazione occupata, o quantomeno non lasciare per lungo tempo abbandonate le proprie attrezzature da spiaggia al fine di permettere le dovute verifiche sull’esatte dinamiche, circa occupazione della fascia di Demanio Marittimo in parola. Operazioni come questa di oggi e di ieri proseguiranno anche nei prossimi giorni.