La Madonna del Paradiso arriva all’ospedale di Mazara, processione e sante messe

Grande gioia per l’arrivo martedì stasera, alle 21.30, della Madonna del Paradiso in ospedale: ad attenderla innanzitutto i pazienti ricoverati insieme al personale ospedaliero, i tanti volontari e i fedeli. La processione della Madonna snoderà dalla parrocchia Santa Gemma alle 20 con il seguente itinerario: via S. Gemma – via Castelvetrano – viale Turchia – viale Ungheria – via Val di Noto – via Gerusalemme – via Potenza – via Livorno – via Marconi nuova – via Firenze – via Salemi – Ospedale, ingresso principale. Si invitano le famiglie lungo la processione ad addobbare le strade con bandierine, coperte, festoni e luminarie.

Dopo l’accoglienza in ospedale, si pregherà il Santo Rosario nella hall alle 21.30 e seguirà alle 22 la Santa Messa presieduta da don Orazio Placenti animata dal coro della Cappella. La notte di martedì 15 e di mercoledì 16 la Cappella rimarrà aperta tutta la notte per coloro che vorranno sostare in preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento. Le Sante Messe di mercoledì 16 e giovedì 17 saranno alle 7.30 e alle 9.15 in Cappella. Mercoledì alle 10.30 la Santa Messa sarà celebrata nel reparto di Medicina; mentre giovedì alle 11.00 la Santa Messa sarà celebrata nel reparto di Cardiologia dal Vescovo Angelo Giurdanella: al termine delle Messe la Madonna visiterà i pazienti e il personale di tutti i reparti dell’ospedale. Nel pomeriggio la Madonna sarà in Cappella fino alle 18.

Sempre domani alle 18.30 la preghiera del Santo Rosario nella hall dell’ospedale e alle 19.00 la Santa Messa presieduta da don Gioacchino Arena, vicario generale, in cui si ricorderà tutto il personale sanitario, amministrativo ed ausiliario che dal 1968 ad oggi ha lavorato nel nostro presidio e sono tornati in paradiso nella pace del Signore: si invitano i familiari ad essere presenti. Sempre mercoledì alle 22.30 ci sarà una Celebrazione Mariana nella Cappella dell’ospedale di Mazara animata dal gruppo foraniale “Famiglia in cammino”. Seguirà la preghiera dinanzi al Santissimo Sacramento sotto lo sguardo misericordioso della Madonna. Giovedì alle 18.30 la preghiera del Santo Rosario nella hall dell’ospedale e alle 19.00 la Santa Messa presieduta da don Erasmo Barresi per la pace e per le famiglie. Al termine della Santa Messa la Madonna del Paradiso sarà portata della parrocchia Sant’Antonio a Mazara 2.