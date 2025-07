Anziana caduta a Favignana, elisoccorso la porta all’ospedale di Trapani

Un elicottero dell’82° Centro SAR dell’Aeronautica Militare (l’HH-139B), di base sull’aeroporto militare di Trapani, è intervenuto a Favignana per recuperare una signora anziana rimasta gravemente traumatizzata ad un arto inferiore in seguito ad una caduta. L’equipaggio, che ha ricevuto l’ordine di decollo dal Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico (FE), è decollato alle 4:15 per dirigersi verso l’isola dell’arcipelago delle Egadi, dove ha imbarcato sia la donna infortunata che il personale sanitario che la ha assistita durante il volo verso l’ospedale Sant’Antonio Abate di Trapani. Giunti presso la struttura ospedaliera, la paziente è stata sbarcata e affidata alle cure del personale sanitario dell’ospedale. L’elicottero si è quindi diretto nuovamente a Favignana per sbarcare il personale sanitario, e a seguire ha fatto rientro alla base aerea di Trapani, alle 04:45 circa, riprendendo la regolare prontezza SAR nazionale.