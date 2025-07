Guardie mediche turistiche ‘coperte’ nel trapanese, nessuno ha accettato San Vito

C’è ancora tanto da lavorare per riassettare la sanità trapanese. Quello che si sta facendo da quando è esploso lo scandalo dei referti istologici in ritardo, è solo una goccia. Sono state risolte, intanto, le criticità nei presidi di continuità assistenziale e nelle guardie mediche turistiche per i mesi estivi in provincia di Trapani, dopo l’ultima convocazione effettuata venerdì scorso dall’Unità operativa Gestione amministrativa delle Attività convenzionate dell’ASP Trapani. I presidi carenti di Tonnarella, Castellammare del Golfo, Triscina e Tre Fontane sono stati coperti, come pure quelli di Casa Santa Erice e di Campobello di Mazara. Completate le assegnazioni anche all’istituto penitenziario di Trapani, mentre la guardia medica di Trapani centro, assegnata in parte, sarà completata tramite singoli turni di reperibilità.

E’ il frutto del recente protocollo di intesa siglato dalla Direzione strategica dell’ASP con i rappresentanti dei maggiori sindacati dei medici di medicina generale (SNAMI, FIMG e SMI), con il quale, tra l’altro, per queste zone carenti è stato aumentato il compenso orario ordinario. Unica criticità rimasta in provincia è quella di San Vito Lo Capo, dove nessun medico ha accettato i turni di guardia medica turistica, e manca anche un turno da 24 ore settimanali per quella ordinaria. “Siamo riusciti a completare le assegnazioni – commenta il commissario straordinario dell’ASP Sabrina Pulvirenti – per questi servizi di grande utilità per cittadini e turisti. Comprendo che zone balneari come San Vito, dove la popolazione triplica nei mesi estivi, possano suscitare qualche remora ad accettare nei giovani medici, ma sono proprio questi i servizi che forgiano professionalmente questi colleghi”.