Allarme contagi, in arrivo nuovo Dpcm. Verrà limitata la mobilità tra le regioni. Scuole medie verso la Dad?

Novembre riparte con la consapevolezza di un autunno difficile, che ha già fatto registrare il record di contagi da Coronavirus (ieri + 31.758 in Italia e +952 in Sicilia), un costante incremento dei decessi (ieri 297) e dei ricoveri in terapia intensiva.

Il Ministro della Salute Roberto Speranza ha definito “terrificante” la curva dei contagi, preannunciando ulteriori restrizioni che si aggiungeranno a quelle già previste con il Dpcm dello scorso 24 ottobre. In questa direzione, è in corso un confronto tra il governo e le Regioni, che dovrebbe portare a nuove misure di contenimento della diffusione del virus.

Verosimilmente domani si dovrebbe giungere alla sottoscrizione di un nuovo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dovrebbe limitare gli spostamenti tra le regioni. Si parla anche del passaggio alla Dad per le scuole medie, della riduzione dell’ulteriore riduzione della capienza dei mezzi pubblici nelle grandi città, della chiusura dei centri commerciali nel fine settimana. Nonostante la criticità della situazione, non sembra in agenda un nuovo lockdown nazionale, ma è possibile che si verifichino chiusure mirate nelle zone in cui la curva dei contagi desta maggiore preoccupazione. In quest’ottica, viene seguita con grande attenzione anche l’evoluzione della situazione in Sicilia, in particolare per quanto riguarda i posti letto nei reparti Covid e i ricoveri in terapia intensiva (attualmente 122), che si stanno avvicinando in maniera inquietante alla soglia critica (fissata a quota 200).