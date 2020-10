Nuovi positivi a Petrosino: non ci sono focolai, tutti asintomatici

Il sindaco di Petrosino Gaspare Giacalone, su Facebook, ha anunciato nuovi casi di Covid-19.

“Cari cittadini, brutte notizie per oggi. Abbiamo 4 nuovi contagio per un totale di cinque. Posso però rassicurarvi sul fatto che nessuno di questi nuovi casi è scaturito da focolai sviluppatisi a Petrosino, che tutti i nuovi contagiati sono asintomatici e stanno bene. Tutto ciò però conferma che siamo in allarme rosso per Petrosino, per la Sicilia e per il resto d’Italia. Dobbiamo capire che la salute e la sua tutela sono la priorità numero 1 a cui dobbiamo guardare tutti. Evitare quanto più possibile incontri, contatti e spostamenti. Rispettiamo sempre le misure precauzionali, come l’uso della mascherina ovunque andiamo, l’igiene delle mani e il mantenimento della distanza sociale. Insieme combattiamo, insieme vinceremo“.