Marsala, muore nella sua abitazione un’anziana donna

E’ stato rinvenuto in stato di decomposizione il cadavere di un’anziana che abitava in via XI Maggio a Marsala.

Si tratta di un decesso per cause naturali. L’anziana signorina da alcuni giorni non si vedeva in giro tanto da allarmare i vicini dello storico palazzo dove abitava.

Sul posto, chiamati dal vicinato, sono giunti i Vigili del fuoco che hanno provveduto ad entrare nella abitazione dove hanno rinvenuto il cadavere.

I Vigili urbani hanno avvisato l’Asp che ha provveduto alla ispezione cadaverica.