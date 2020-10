Marsala: tenevano droga e munizioni in casa, un arresto e una denuncia

Dopo le operazioni antidroga compiute nelle ultime settimane, in cui sono stati tratti in arresto diversi soggetti, continua l’offensiva tesa al contrasto dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti da parte dei Carabinieri della Compagnia di Marsala.

Nella giornata di ieri, 13 ottobre, i Carabinieri della Sezione Radiomobile e della Stazione di San Filippo, con l’ausilio di personale del Nucleo Cinofili di Palermo, hanno condotto un ulteriore servizio di controllo straordinario del territorio nel corso del quale sono state effettuate una serie di perquisizioni personali e domiciliari.

L’attività condotta ha premesso di trarre in arresto un soggetto con l’accusa di produzione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e di deferire in stato di libertà un uomo per detenzione abusiva di munizioni.

Nel dettaglio, i militari operanti, nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita di iniziativa presso l’abitazione di Enrico Graffeo, marsalese, cl.74, già gravato da precedenti di polizia, hanno rinvenuto due piante di Canapa Indica e 154 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana. L’uomo, terminate le formalità di rito, è stato dichiarato in arresto e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di giudizio direttissimo.

Nel corso di una ulteriore perquisizione domiciliare, P. V., 40enne, residente a Marsala e gravato da precedenti di polizia, è stato trovato in possesso di due proiettili cal.7,65 detenuti illegalmente. Nel medesimo contesto, sono stati rinvenuti anche circa 4 gr. di sostanza stupefacente del tipo marijuana detenuta per uso personale; per tale motivo l’uomo è stato anche segnalato alla competente Prefettura di Trapani in qualità di assuntore.