A Marsala l’arte contemporanea rivive nello spazio di Angela Trapani

Si è inaugurato a Marsala lo studio d’arte contemporanea ideato da Angela Trapani in via D’Anna. Tra gli artisti presenti in questo primo evento, Francesca Scalisi, nelle cui opere segna una ricerca segnica e materica; tema ricorrente è quello del confine, come difesa o scoperta. La pittura di Antonio Sammartano è informale, irrompe con “vampe” di colori puri e istantanei in una tensione di scie luminose. Le surreali “dissolvenze” di Jole Cascio invece, evocano languidi fondali marini e inesplorati abissi che avvolgono l’osservatore.

Maria Teresa Spanó, con tratto risoluto di pastelli su carta, si inoltra nei meandri delle sue varie e profonde letture. Giovanni Trapani usa acquarelli per paesaggi tipici, spaziano in scenografie con luce e colori vivaci eppure non privi di “spleen”. La “padrona di casa”, Angela Trapani, mette in mostra i suoi orizzonti abitati da cupole stilizzate ed eleganti, che si elevano in un principio di astrattismo dalle forti valenze simboliche.

“Per l’arte contemporanea – ha affermato Angela Trapani – mi auguro che Marsala ritorni ad essere quel luogo storico dove poter fare transitare tanti altri artisti viventi come già accadeva negli anni ’60 quando era ben nota e prestigiosa sede del “Premio Città di Marsala”. Le foto della serata sono state realizzate da Alvin Nizza. L’artista ringrazia le tante persone che, rispettando le norme anti-Covid, hanno animato lo spazio e ammirato le opere in esposizione.