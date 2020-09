Il sindaco Giacalone annuncia il primo caso di Coronavirus a Petrosino

Primo caso di Coronavirus a Petrosino. Ad annunciarlo è stato il sindaco Gaspare Giacalone, attraverso una diretta facebook. La persona contagiata si trova in isolamento obbligatorio, sta bene ed è asintomatica. Segue il caso, come prassi, l’Azienda Sanitaria Provinciale che provvede anche a sottoporre a quarantena obbligatoria chiunque sia entrato in contatto con il soggetto contagiato. “Supereremo questo momento come abbiamo fatto in passato tutte le volte che abbiamo avuto delle difficoltà, come cittadina, come comunità”, ha affermato Giacalone, invitando i petrosileni ad usare “tutte le cautele e le precauzioni del caso”, rispettando le misure di distanziamento sociale e indossando la mascherina laddove previsto dalle normative nazionali e regionali. Petrosino era stato finora uno dei pochi Comuni siciliani a non aver fatto registrare alcun contagio, nemmeno nelle settimane più drammatiche dell’emergenza epidemiologica.