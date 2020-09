Petrosino: si dimette da consigliere comunale Andrea Marino

Un esponente del Massimo Consesso Civico petrosileno in queste ore si è dimesso dalla sua carica.

A darne l’annuncio, pubblicamente, è stato il sindaco Gaspare Giacalone, con queste parole: “Si è dimesso da consigliere comunale Andrea Marino, che per anni, anche in qualità di presidente del consiglio, ha accompagnato un pezzo importante della storia recente del nostro Comune. Marino ha sempre mostrato impegno per la nostra comunità con saggezza e correttezza. Desidero ringraziarlo per l’impegno profuso e per la leale, a volte critica, collaborazione alla mia amministrazione”.

Andrea Marino sarà candidato alle elezioni comunali di Marsala a sostegno di Massimo Grillo.