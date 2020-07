Al Carmine il libro che racconta la vita di Prince

Mercoledì 29 luglio, al Convento del Carmine di Marsala, verrà presentato il libro Prince, Rogers & me. Un libro che racconta Prince di Maria Letizia Cerica e pubblicato da Risguardi. L’evento sarà introdotto dal giornalista Nicola Donato e moderato dal giornalista e musicista Angelo Barraco che parlerà con l’autrice.

“Nella sua autobiografia, iniziata e mai portata a termine ma pubblicata nelle parti completate, Prince sottolinea come le due figure di riferimento della sua esistenza si materializzassero di continuo dentro la sua personalità, senza soluzione di continuità. In certi momenti lui era sua madre, guardava il mondo attraverso i suoi occhi, in altri sentiva di essere suo padre, quell’uomo così severo e così impregnato di religiosità. Questa spiritualità nella vita interiore passò di padre in figlio”.

Questo libro parla soprattutto dell’uomo, non della star. L’autrice ha voluto raccontare chi fosse realmente Prince Rogers Nelson, cercando tracce della sua vita privata. Una vita che lui teneva ostinatamente celata a tutti. Perché era un vero maniaco della riservatezza. Ad ogni costo. Ha trovato molte tracce della sua vita negli atti delle indagini svolte dalla polizia. Ha letto gli interrogatori sia di quelli che lo conoscevano, sia di quelli che credevano di conoscerlo. Da quelle carte emerge una persona straordinaria, sofferente, ferita, che è l’esatto contrario dell’uomo brillante e divertente che si poteva ammirare da una platea.