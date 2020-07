Letture sotto l’Albero, a San Pietro iniziano gli incontri per bambini

Al via a Marsala il primo appuntamento del progetto “Nati per Leggere” promosso dall’Amministrazione comunale, Assessorato alle Politiche culturali diretto da Clara Ruggieri.

Domani, martedì 28, il ciclo “Letture sotto l’Albero” propone “Amici Animali”, storie degli amici a due/quattro zampe. L’incontro con il gruppo locale coordinato da Milena Cudia, responsabile della Biblioteca comunale, si terrà nel Complesso San Pietro alle ore 18:00. Al termine delle letture, i bambini – che dovranno portare con sé un telo per sedersi sul prato – saranno coinvolti in laboratori tematici. Gli incontri sono gratuiti e rivolti a bambine/i da 0 a 6 anni, accompagnati dai familiari. Per ragioni di sicurezza (normativa anticovid) si invita a prenotare la partecipazione.