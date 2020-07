Marsala: aggiudicato il bando di Cinema Sotto le Stelle

E’ stato aggiudicato il bando, indetto dall’Amministrazione comunale di Marsala, per “Cinema Sotto le Stelle”, la rassegna cinematografica all’aperto diventata una tradizione al Complesso Monumentale San Pietro. Sarà ancora una volta la società Megaspettacoli ad approntare il cartellone di film che, come ci fa sapere il gestore Filippo Marino, “… presumibilmente inizierà il 25 luglio. Attendo dalle case di produzione i film che verranno proiettati a San Pietro, così potremmo preparare i cartelloni per pubblicizzare Cinema Sotto le Stelle”.

Va chiarito però un aspetto. Verranno proiettati i film che nel corso della stagione 2019/2020 sono usciti nelle sale cinematografiche. Quindi chi attende i film usciti nel periodo Covid, non programmati nei Cinema ma pubblicati in streaming o su Netflix, resterà un po’ deluso. Purtroppo i canali sono diversi e i film non possono essere proiettati.