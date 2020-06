Pulizia Stagnone, Aldo Rodriquez M5S: “continueremo a pulire Marsala” (Video)

Continua la lotta contro il degrado e la sporcizia a Marsala. Due settimane fa è stata la volta di Punta Alga e Borgo dei Pescatori nel popoloso quartiere Sappusi. Un considerevole numero di volontari coordinati da Libera, Amici del Terzo Mondo ed Archè, si sono dati appuntamento davanti la “Statua di Gesù” ed hanno ripulito un considerevole tratto di litorale. Oggi, Sabato 20 Giugno, la lodevole iniziativa di pulitura di un tratto di litorale marsalese è stata organizzata dal Movimento Cinquestelle di Marsala il cui portavoce, Aldo Rodriquez, ha sottolineato l’importanza di iniziative simili. “E’ inammissibile che la città sia sporca, così degradata e abbandonata all’incuria e all’inciviltà di chi non la ama. Faremo in modo che anche i cittadini meno virtuosi non abbiano più scuse per abbandonare i rifiuti per strada e al mare. Abbiamo trovato di tutto, dalle bottiglie, ai pneumatici ai pannolini per bambini. Ma come si può sporcare un luogo così bello?”. Visibilmente provato, Aldo Rodriquez, ha commentato così il resoconto della giornata

I volontari presenti oggi in prossimità di Villa Genna, oltre agli attivisti pentastellati, erano sopratutto cittadini che hanno raccolto l’appello di Aldo Rodriquez e che hanno a cuore l’ambiente che li circonda. Una “lezione di educazione civica” che molti dovrebbero imitare. I sacchetti colmi di spazzatura sono stati raccolti prontamente da Energetika Ambiente intervenuta in ausilio dei volontari per evitare di lasciare sporco il litorale. La squadra di operatori ecologici era guidata da Ignazio Parrinello