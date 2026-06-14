Effetto Egadi: perché i VIP continuano a scegliere queste isole

Alle Egadi l’estate non arriva con il calendario. Arriva quando qualcuno, seduto al tavolino di un bar sul porto, abbassa la voce e dice: “Mi sa che quello è Raoul Bova”. È da questi piccoli segnali che si capisce che la stagione è cominciata davvero. Succede ogni anno, ma quest’anno sta succedendo prima. Favignana, ancora immersa nella sua splendida dimensione di giugno, quando le giornate si allungano e il turismo non ha ancora raggiunto i ritmi di agosto, è tornata a essere il palcoscenico discreto delle celebrità. Non quelle che cercano fotografi e passerelle. Quelle che cercano esattamente il contrario. Nelle ultime settimane il nome che ha fatto più rumore è stato quello di Raoul Bova.

L’avvistamento di Raoul Bova

L’attore è stato avvistato sull’isola e la notizia si è diffusa con la velocità tipica delle comunità marinare. Prima una fotografia, poi una conferma, poi il passaparola. In poche ore non si parlava d’altro. Al porto, nei negozi, nei ristoranti, lungo le banchine dove attraccano gli aliscafi. Eppure la cosa più curiosa non è la presenza di un volto noto. È il modo in cui Favignana riesce a normalizzarla. Qui nessuno sembra particolarmente sorpreso. I residenti osservano, sorridono e continuano la loro giornata. Perché chi vive sull’isola sa che il vero protagonista resta sempre il mare. Ma il 2026 rischia di essere ricordato soprattutto per un altro sbarco eccellente. Quello di Alessandro Borghese.

Il sindaco Giuseppe Pagoto con Alessandro Borghese

L’effetto Borghese

L’arrivo dello chef più televisivo d’Italia ha trasformato per giorni l’isola in un set a cielo aperto. Operatori con le telecamere, sopralluoghi, riprese, curiosi che sbucavano dagli angoli del centro storico e gruppetti di turisti impegnati a capire quale fosse il ristorante scelto per la nuova puntata di Quattro Ristoranti. La presenza della troupe ha creato quell’atmosfera che solo la televisione riesce a generare. Una miscela di attesa, indiscrezioni e divertimento. “Ma stanno girando qui? Quali ristoranti partecipano? Quando va in onda?“. Per giorni sono state queste le domande più frequenti tra il porto e Piazza Madrice. E mentre le telecamere riprendevano piatti, tavoli e panorami, l’isola si godeva il suo momento di celebrità nazionale.

Le caratteristiche perfette delle Egadi

D’altronde Favignana possiede tutte le caratteristiche che la televisione ama. La luce che cambia colore ogni ora. Le barche che entrano in porto al tramonto. Le cave di tufo che sembrano scenografie naturali. Le acque di Cala Rossa che continuano a sembrare ritoccate anche quando nessuno le fotografa. Le Egadi hanno sempre avuto un rapporto particolare con la notorietà. La accolgono senza inseguirla. La ospitano senza ostentarla. È probabilmente questo il motivo per cui attori, conduttori, artisti e personaggi pubblici continuano a sceglierle anno dopo anno. Chi arriva qui trova ancora una rarità assoluta nel Mediterraneo contemporaneo: la possibilità di essere semplicemente una persona. Si può incontrare un attore davanti a un caffè, uno chef televisivo seduto a un tavolo sul porto, un artista che passeggia tra le vie del centro senza che attorno si crei il circo mediatico che accompagna altre destinazioni più mondane. Favignana non è Capri. Non è Porto Cervo. Non ha bisogno di esserlo. Il suo fascino sta proprio nella capacità di restare sé stessa anche quando finisce sotto i riflettori. Ed è forse questa la vera notizia di queste settimane. Non che siano arrivati i VIP. Ma che, ancora una volta, siano stati loro a cercare le Egadi.