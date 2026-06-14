Da Trapani alla finale scudetto U18: il talento di Luca Lo Monaco brilla con il Bologna

C’è anche un po’ di Trapani nella finale scudetto del campionato Under 18 Professionisti. Tra i protagonisti della sfida che ha assegnato il titolo nazionale, disputata allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena, c’era infatti il giovane trapanese Luca Lo Monaco, attaccante del Bologna che ha sfiorato il tricolore arrendendosi soltanto ai calci di rigore contro l’Inter. Per il giovane talento classe 2008, la finale rappresenta un importante traguardo in un percorso di crescita che continua a metterlo in evidenza tra i prospetti più interessanti del settore giovanile rossoblù. Nonostante la sconfitta del Bologna, maturata dopo 120 minuti di grande equilibrio e una lotteria dei rigori che ha premiato i nerazzurri, Lo Monaco è stato tra i migliori in campo.

L’attaccante trapanese si è reso protagonista soprattutto nella prima parte della gara, quando il Bologna ha cercato di prendere in mano il match. Già nei primi minuti ha sfiorato il vantaggio con una conclusione insidiosa, mettendo più volte in difficoltà la difesa interista e costringendo il portiere Farronato a interventi decisivi. Anche nei tempi supplementari Lo Monaco ha continuato a essere una delle principali minacce offensive dei rossoblù, sfiorando il gol che avrebbe potuto decidere la finale. La sua prestazione non è passata inosservata e rappresenta una delle note più positive del torneo disputato dal Bologna. Per Trapani è motivo di orgoglio vedere un proprio giovane talento arrivare a un passo dalla conquista dello scudetto nazionale, confermando la qualità del vivaio calcistico siciliano e le potenzialità di una nuova generazione di calciatori pronta a farsi strada nel panorama nazionale. Il titolo è andato all’Inter, vittoriosa ai rigori dopo una finale combattuta e senza reti nei tempi regolamentari e supplementari. Per Luca Lo Monaco resta però una stagione da protagonista e la consapevolezza di avere lasciato il segno nella partita più importante dell’anno, sfiorando un’impresa che avrebbe avuto il sapore della favola sportiva.